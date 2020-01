Mercato - Arsenal : nouveau rebondissement pour Pablo Mari

Alors que l'on croyait le dossier refermé, suite à l'échec des négociations entre Arsenal et Flamengo, Pablo Mari devrait finalement bien rejoindre les Gunners cet hiver. D'après les informations de The Athletic, les deux clubs se sont entendus sur un prêt jusqu'à la fin de la saison, assorti d'une option d'achat de 5 millions d'euros. Le défenseur brésilien de 26 ans, dont la signature est attendue dans les prochaines heures, serait la première recrue de Mikel Arteta.

Arsenal agree deal with Flamengo to sign 26y Spaniard Pablo Mari on loan + option to buy. Fulfils Arteta request for left-footed centre-back. #AFC could make 1 more loan signing before deadline. Indication is Mustafi has ankle sprain so not as serious as 1st feared @TheAthleticUk