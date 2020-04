Mercato - Arsenal : Pablo Mari fait le point sur son avenir

Prêté avec option d'achat à Arsenal par Flamengo, Pablo Mari (26 ans) se plaît à Londres et chez les Gunners. Le défenseur espagnol (1 match de Premier League et 1 de FA Cup), vainqueur de la Copa Libertadores en novembre dernier, espère que les dirigeants londoniens le conserveront à l’issue de son prêt. "J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais je pense que mon football peut être très bon avec Arsenal. J’espère que le club et moi, nous pourrons aller à la fin (de la saison) avec de bonnes choses en vue d’un transfert permanent. Nous verrons ce qui se passe car pour le moment avec le virus, c’est difficile", a-t-il confié à Sky Sports.