Mercato - Arsenal cible Odsonne Edouard pour succéder à Aubameyang

Redoutant de plus en plus le potentiel départ de Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans), dont le contrat prend fin au 30 juin 2021, Arsenal commence à envisager la succession de son attaquant gabonais (17 buts et 1 passe décisive en 26 matches de Premier League cette saison). Selon les informations du Daily Mirror, le club londonien aurait déjà déterminé sa priorité de recrutement dans ce dossier : Odsonne Édouard (22 ans), le jeune attaquant français du Celtic Glagow. Auteur de 21 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres de championnat cette saison, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est sous contrat aux abords du Celtic Park jusqu'au 30 juin 2022 et est évalué à 30M£ soit environ 32,5M€. Everton et Leicester City seraient également sur les rangs.