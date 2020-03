Mercato - Arsenal en pole pour un espoir suédois

Ces dernières saisons, nombreux sont les jeunes joueurs scandinaves à émerger. Odegaard, Isak, Haaland, Skov, tous se font un nom au sein des plus grands championnats européens et Emil Roback pourrait bientôt ajouter son nom à la liste. Ce jeune attaquant suédois de 16 ans qui évolue à Hammarby est suivi de près par Arsenal, comme l'a indiqué le directeur sportif du club, Jesper Jansson, au média suédois Fotboll Direkt.

"Nous sommes contactés et connaissons l’intérêt. Il a rencontré Arsenal. Il y a un fort intérêt et il y a aussi plus de clubs. Je comprends l’intérêt. Il a un grand physique (1m86), beaucoup de vitesse et est déjà un très bon buteur" a-t-il déclaré avant de préciser que le Bayern Munich serait également entré en contact avec le club suédois.