Mercato - Arsenal place Alexandre Lacazette sur la liste des transferts

Après trois saisons mitigées à Arsenal, Alexandre Lacazette ferait partie des joueurs dont le club londonien pourrait accepter de se séparer au mercato.

La victoire finale en FA Cup, samedi, va offrir un peu plus de 30 millions d'euros et un accès à la prochaine Ligue Europa à Arsenal. Mais ça ne suffira pas au club londonien, 8e du championnat de Premier League, pour bâtir une équipe propre aux aspirations de Mikel Arteta et entamer un nouveau cycle sous l'égide de l'entraîneur espagnol, arrivé aux manettes en décembre dernier. Thomas Partey (27 ans, Atlético) et Philippe Coutinho (28 ans, FC Barcelone) sont ses deux cibles prioritaires, alors qu'il espère conserver Dani Ceballos (23 ans), seulement prêté par le Real Madrid.

Un vaste programme estival, qu'il s'agit donc de financer. Pour ce faire, pas moins de dix joueurs ont été placés sur la liste des transferts par le board londonien. On y retrouve Sokratis, Sead Kolasinac, Henrikh Mkhitaryan, Lucas Torreira, Shkodran Mustafi, Rob Holding, Hector Bellerin, Mesut Özil et, sans surprise, Mattéo Guendouzi, placardisé depuis plus d'un mois. Plus étonnante, la présence de son compatriote Alexandre Lacazette, qui ne sera pas retenu en cas d'offre satisfaisante, d'après le Daily Mail.

Arrivé en 2017 contre un peu plus de 50 millions d'euros, l'ancien lyonnais sort d'une saison à 12 buts et 7 passes décisives en 39 matchs. Un bilan honorable, mais encore incomparable au rendement d'un Pierre-Emerick Aubameyang (29 buts en 44 matchs), qu'Arsenal souhaite prolonger à tout prix. Sous contrat jusqu'en 2022, le tricolore (29 ans) a vu sa cote décliner ces dernières années ; elle oscille désormais entre 20 et 30 millions d'euros selon le CIES. Les enchères vont bientôt démarrer.