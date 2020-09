Mercato - Arsenal réclamerait davantage du PSG pour Hector Bellerin

Mardi soir, la presse anglaise rapportait que le PSG aurait envoyé une première offre, légèrement supérieure aux 30 millions d'euros (bonus compris), pour Hector Bellerin. Le Daily Mail apporte de nouveaux éléments sur le sujet et précise qu'Arsenal réclame, a priori, un montant supérieur à ce qui lui a été proposé par les champions de France.

Une information qui arrive toutefois en contradiction avec celle de nos confrères de RMC et du Daily Telegraph, selon qui le latéral espagnol (25 ans) a été proposé au PSG, et non l'inverse. Il serait en effet surprenant que les Gunners se permettent de faire monter les enchères pour un joueur qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché... Bellerin, qui a encore trois ans de contrat à Londres, a vécu une saison 2019-2020 tronquée par le covid-19, mais aussi par un retour sur les terrains progressif, après une rupture des ligaments croisés début 2019.