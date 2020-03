Mercato - Arsenal s'intéresse à un défenseur français

Arrivé en cours de saison sur le banc des Gunners, Mikel Arteta va vivre son premier mercato estival en tant qu'entraîneur d'Arsenal. Le technicien espagnol va ainsi pouvoir faire part de ses attentes en terme de recrutement et ainsi tenter de forger l'équipe qu'il désire. Il accueillera notamment William Saliba, recruté l'année passée et prêté dans la foulée à Saint-Etienne pour l'exercice actuel. Les Gunners pourraient d'ailleurs former une toute nouvelle charnière en vue de la saison prochaine.

A en croire les informations du Daily Mirror, les dirigeants du club londonien s'intéresseraient à un autre français, Issa Diop. L'ancien toulousain âgé de 23 ans évolue depuis deux saisons à West Ham et sa cote de popularité en Angleterre est assez élevée. Recruté en 2018 contre 25M€, il pourrait être libéré contre 55 millions d'euros en cas de maintien des Hammers en Premier League.