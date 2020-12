Mercato - Arsenal sur une des révélations de Premier League !

Début de saison compliqué pour les Gunners d'Arteta. Malgré sa victoire (3-1) ce week-end face à Chelsea, Arsenal est seulement 15ème de Premier League et souffre de manques cruels à certains postes dont celui de latéral droit. Pour combler cela, les dirigeants londoniens auraient ciblé le profil de Tariq Lamptey (20 ans) d'après The Mirror. Formé à Chelsea, le défenseur droit anglais brille du côté de Brighton avec qui il a marqué un but et donné trois passes décisives. Arsenal souhaiterait donc s'attacher ses services, notamment en prévision d'un possible départ de Bellerin vers le Barça, mais sur ce dossier, Arsenal n'est pas seul puisque Manchester City et le Bayern Munich seraient également séduits par Lamptey.