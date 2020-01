Mercato - Arsenal va blinder sa pépite Gabriel Martinelli

Les grosses difficultés rencontrées par les Gunners profitent à un homme cette saison : Gabriel Martinelli. Arrivé l'été dernier, le jeune attaquant d'Arsenal (18 ans) obtient du temps de jeu et en profite pour briller. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, l'Italo-Brésilien n'en finit plus d'impressionner.

Devant les performances de l'attaquant, les dirigeants du club londonien auraient décidé de le blinder afin de le récompenser et de repousser les potentiels prétendants. D'après le Daily Mail, le natif de Guarulhos devrait voir son salaire être triplé, passant ainsi de 40.000€ à 120.000€ mensuels. Pour rappel, Martinelli est lié aux Gunners jusqu'en juin 2024.