Mercato - Arsenal veut recruter Hakim Ziyech

Auteur d’un exercice 2018-2019 brillant auréolé d’une demi-finale de Ligue des Champions avec l’Ajax, Hakim Ziyech ne manque pas de prétendants depuis cet été. Annoncé sur le marché par son directeur sportif Marc Overmars, le joueur pourrait partir cet hiver en cas "d’offres alléchantes". Le Marocain (26 ans) réalise un début de saison tout aussi prolifique avec les Amstellodamois (8 buts, 21 passes décisives toutes compétitions confondues).

Les médias britanniques sont unanimes : Mikel Arteta, désireux d’injecter du sang neuf dans un compartiment de jeu en dilettante, en aurait fait sa priorité et souhaiterait le faire venir à Arsenal. Pour convaincre les dirigeants hollandais, il faudra poser 50 millions d’euros sur la table et faire face à une concurrence âpre puisque les deux autres clubs londoniens, Chelsea et Tottenham, lui font les yeux doux. Toujours est-il que Hennie Henrichs, le président ajacide, doit se frotter les mains en se félicitant de la prochaine plus-value qu’il réalisera (il a été recruté 11 millions d’euros à Twente en 2016).