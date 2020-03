Mercato - Arsenal veut s'offrir Chris Smalling

Prêté à l'AS Roma par Manchester United, Chris Smalling (30 ans, 21 matches joués en Serie A, 2 buts et 1 passe décisive) réalise une saison on ne peut plus solide sous le maillot des Giallorossi. Auteur de prestations de choix, le défenseur central retrouve une belle cote sur le marché et, selon le Corriere dello Sport, Arsenal serait déterminé à le recruter cet été. D'après le média transalpin, les Gunners auraient même déjà dégainé une première offre, dont le montant n'a pas été dévoilé. Pour arracher la signature du natif de Londres, lié aux Red Devils jusqu'au 30 juin 2022, il faudra débourser environ 25 millions d'euros.