Mercato - Arteta et Arsenal s'intéressent à un joueur des Wolves

Vendu à Wolverhampton par l'Atlético de Madrid après une saison en prêt chez les Wolves en 2018, Diogo Jota fait les beaux jours du club anglais. Auteur de 15 buts et 6 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l'ailier portugais n'est évidemment pas étranger à la sixième place actuelle en championnat et au parcours en Europa League dont il est le co-meilleur buteur avec six réalisations.

Or, d'après le Daily Mail, les performances de l'ailier de 23 ans ont tapé dans l'oeil de Mikel Arteta qui souhaiterait l'attirer à Arsenal. Sous contrat jusqu'en juin 2022 chez les Wolves, Jota est estimé à 35 millions d'euros par transfermarkt. Reste à savoir si les dirigeants de Wolverhampton accepteront de se séparer d'un de leurs maillons forts.