Mercato - Arthur à la Juventus, c'est quasiment fait !

Alors qu'il avait déclaré vouloir absolument continuer sa carrière au FC Barcelone, imposant une barrière conséquente à la Juventus, Arthur est finalement arrivé à Turin pour passer sa visite médicale et signer son contrat aujourd'hui. Le premier gros transfert de l'été 2020 est en passe de conclure, avec dans l'autre sens la venue de Miralem Pjanic en Catalogne.

L'un des feuilletons les plus haletants de ces derniers mois est en bonne voie pour arriver à son dénouement. A la recherche d'un milieu de terrain technique et altruiste, la Juve avait rapidement ciblé un joueur pour se renforcer. Et il ne s'agissait pas de Sergio Busquets, ni d'Ivan Rakitic, mais d'Arthur (23 ans). Arrivé à l'été 2018 en provenance du Grêmio (Brésil) pour 30 millions d'euros, le petit relayeur (1m71) devait suivre les traces d'Andrés Iniesta ou de Xavi. Mais malgré des débuts prometteurs, le natif de Goiânia ne s'est jamais vraiment imposé comme un indéboulonnable, et a été la cible de nombreuses critiques en Espagne (3 buts, 3 passes décisives en Liga).

Pourtant, celles-ci n'ont pas influencé la Vieille Dame dans sa décision. A partir du mois d'avril, alors que Miralem Pjanic (30 ans), veut s'en aller vers son rêve barcelonais, les dirigeants bianconeri en quête d'un remplaçant commencent à courtiser Arthur, comme le rapporte Tutto Sport à l'époque. Mais au fil des semaines, l'opération n'avance pas, et s'éteint petit à petit avant de ressurgir ces derniers jours. Comme nous l'avons relayés il y a deux jours, le dossier du Brésilien avait de grandes chances de se boucler dimanche. Aujourd'hui, le numéro 8 des Blaugranas est à Turin pour y passer sa visite médicale, et signer son contrat.

Le premier gros transfert de l'été 2020 !

Alors que le FC Barcelone attend activement l'arrivée de Lautaro Martinez, un autre nom devrait débarquer avant lui. En échange d'Arthur que la Juve va payer 70 millions d'euros (plus 5 de bonus), Miralem Pjanic va, d'après Sport, réaliser son rêve en portant le maillot barcelonais. Une opération à 60 millions d'euros qui permettrait aux deux clubs concernés de ne pas trop se ruiner dans cette période de crise. En réalisant le calcul, les Catalans sortiraient donc avec un bénéfice de 10 millions d'euros dans ce deal.

Une occasion idéale pour le Barça de se projeter désormais sur le cas de Lautaro, dont le mouvement devrait coûter au minimum 70 millions d'euros. De son côté, la Juventus devrait officialiser Arthur aujourd'hui, suite à sa visite médicale, et la signature de son contrat. Le milieu de terrain va toucher 7 millions d'euros à l'année, mais devra résoudre un dernier dilemme avant de se sentir pleinement Turinois. En effet, le Brésilien aura le choix entre terminer les saisons de Liga et de Ligue des Champions, ou rejoindre directement la Vieille Dame le 30 juin. Affaire à suivre...