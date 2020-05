Mercato - Arturo Vidal veut rester au Barça

Arturo Vidal, qui fête ce vendredi ses 33 ans, a réalisé hier un live Instagram pour aborder plusieurs sujets, de la reprise à venir de la Liga au retour à l'entraînement, en passant évidemment par la question de son avenir. Alors que le FC Barcelone envisage de s'en séparer, à un an de la fin de son contrat, potentiellement dans le cadre d'un échange avec Lautaro Martinez (Inter Milan) ou Miralem Pjanic (Juventus), le milieu de terrain chilien semble lui se plaire en Catalogne.

"Je suis très heureux et à l'aise à Barcelone. Bien sûr, je veux continuer", a expliqué Vidal, dans des propos retranscrits par Sport. "Maintenant, je suis plus préparé que jamais. Je suis content, il y a un bon groupe et j'ai de bons amis dans les vestiaires." Cette saison, Vidal est apparu à 31 reprises toutes compétitions confondues, pour seulement 13 titularisations.