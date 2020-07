Mercato - ASM : accord trouvé avec Leipzig pour Benjamin Henrichs

A 23 ans et après deux saisons à l'ASM, Benjamin Henrichs devrait retrouver son pays natal comme révélé dernièrement. A en croire les informations de Bild, le club monégasque et le RB Leipzig se seraient mis d'accord autour d'un prêt avec option d'achat pour le latéral droit. Pour le moment, aucun montant de l'option n'a été dévoilé. Arrivé contre 20 millions d'euros à Monaco (où il est sous contrat jusqu'en 2023), l'international allemand (3 sélections) a disputé 13 matchs de Ligue 1 cette saison.

Our Story: @Henrichs39 and @DieRotenBullen is a done deal. Henrichs was also on the list of Hansi Flick @FCBayern. But Bayern decided against the transfer in the end @SPORTBILD @BILD_Bayern @AS_Monaco @altobelli13