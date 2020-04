Mercato - ASM : Adrien Silva drague ouvertement son club formateur

Prêté par Leicester City à l'AS Monaco jusqu'à la fin de la saison, Adrien Silva, 31 ans, pourrait faire son retour au Sporting Portugal, son club formateur, au cours du prochain mercato estival. Selon A Bola et Record, le milieu de terrain lusitanien (26 sélections avec les A, 1 but) serait le rêve du président du club portugais, Frederico Varandas. De son côté, le relayeur (22 matches jdisputés cette saison en Ligue 1, 2 passes décisives), qui s'apprête à entamer la dernière année de son contrat avec les Tigers, ne dirait pas non à un retour au bercail, aux abords de l'Estadio José Alvalade.

"Je l'ai en travers la gorge le fait de ne pas pouvoir être Champion avec Sporting. Qui sait, un jour... J'espère avoir encore de nombreuses années pour arriver à la fin de ma carrière et réussir cet objectif", a confié le numéro 8 asémiste, et de préciser : "Le retour a été sur le point de se produire à plusieurs reprises... Mais j'appartiens à Leicester et je suis prêté à Monaco, voyons ce qui peut arriver, c'est une option très valable". Un appel du pied limpide, qui devrait faire le bonheur de la direction des Lions.