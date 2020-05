Mercato - ASM : Deux nouveaux prétendants pour Nacer Chadli

Prêté à Anderlecht cette saison, Nacer Chadli (30 ans) ne devrait pas s'éterniser à Monaco cet été. En effet, l'ailier, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 17 matchs de championnat, devrait faire partie de la trentaine de joueurs sur le départ cet été et plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt.

Alors que le Club Bruges est déjà un candidat potentiel, le média belge La Dernière Heure a dévoilé d'autres écuries intéressées par ses services : l'Antwerp (D1 belge) et l’Olympiakos. Pour rappel, Chadli ne dispose plus que d'un an de contrat.