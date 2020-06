Mercato - ASM : Gil Dias se positionne sur son avenir

Prêté cet hiver à Grenade, où il doit composer avec des miettes de temps de jeu (quatre apparitions, une seule titularisation), Gil Dias (23 ans) va faire son retour à l'AS Monaco, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, à l'issue de la saison. Un retour qui pourrait être temporaire même si ce n'est pas vraiment son envie première. "Normalement, mon principal objectif est de rester à Monaco", a confié le joueur de couloir portugais au quotidien Record.

Arrivé sur le Rocher en 2014, le Lusitanien enchaîne les prêts (6 au total) mais n'est pas vraiment fermé à l'idée d'un septième, sa priorité étant de jouer : "Mais je comprends qu’il y a des joueurs de grande qualité et je préfère être prêté que de rester un an sans jouer. Ça ne se passe pas totalement mal, mais pas totalement bien. Si je vois qu’on ne compte pas sur moi, je préfère tenter ma chance une nouvelle fois en prêt. Mais c’est le bon moment pour rester dans un club et s'installer", a-t-il conclu.