Mercato - ASM : Guillermo Maripán déjà sur le départ ?

Arrivé l'été dernier sur le Rocher en provenance du Deportivo Alavés, Guillermo Maripán (26 ans) pourrait déjà quitter la Principauté. L'axial chilien (20 matches en Ligue 1 la saison dernière, 2 buts) n'entrerait pas dans les plans de Niko Kovac, le nouvel entraîneur asémiste, et pourrait donc profiter du mercato pour plier bagages. Plusieurs clubs seraient d'ailleurs à l'affût pour récupérer le défenseur central, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2024.

En effet, à en croire les quotidiens Record et AS, le natif de San Miguel serait dans les petits papiers du Benfica Lisbonne (Liga NOS) et de Newcastle (Premier League), qui seraient dernièrement venus aux renseignements auprès des dirigeants monégasques. Dans l'opération, l'AS Monaco, qui avait déboursé 18 millions d'euros pour s'attacher ses services, pourrait rentrer dans ses frais puisqu'une vente comprise entre 20 et 25 millions est évoquée.