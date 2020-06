Mercato - ASM : Keita Baldé ne pense pas à un départ

Arrivé à l'AS Monaco en 2017, Keita Baldé n'a jusqu'à présent jamais vraiment réussi à s’imposer sous la tunique de la formation princière. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 21 matches de Ligue 1 cette saison, l'attaquant polyvalent de 25 ans ne perd pas espoir pour la suite de son aventure asémiste. Avec un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, il compte bien se battre pour devenir, enfin, un joueur qui compte sur le Rocher. C'est, en tout cas, ce qu'il a confié dans un entretien accordé à Sky Sports, fermant au passage la porte à un départ estival : "Aujourd’hui, ma tâche est de profiter de la prochaine saison à Monaco et de devenir encore plus fort", a lancé l'international sénégalais (18 sélections, 3 buts).