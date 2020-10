Mercato - ASM : Kovac met fin aux spéculations sur l'avenir de Ben Yedder

Malgré de grosses convoitises, Wissam Ben Yedder (30 ans) ne profitera pas des dernières heures du mercato estival pour plier bagages et quitter l'AS Monaco, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. À l'occasion d'une conférence de presse organisée ce vendredi après-midi sur Zoom, Niko Kovac, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a été catégorique à ce sujet. Son attaquant et capitaine (3 buts en 5 matches de Ligue 1 cette saison), dont il a chanté les louanges, n'est pas sur le départ.

"Oui je vous confirme, il reste", a-t-il assuré dans des propos rapportés par le site officiel du club du Rocher, et d'ajouter : "Wissam est vraiment un très très bon buteur, un top player, qui joue en équipe de France. Il a été meilleur buteur la saison dernière en Ligue 1 (Ndlr, 18 buts) avec Kylian Mbappé. Il est actuellement notre capitaine, et il n’est pas concentré uniquement sur ses performances à lui. Il court beaucoup et fait beaucoup d’efforts pour le collectif. Je vous avais dit qu’il allait très rapidement débloquer son compteur. En plus il a une relation de plus en plus intéressante techniquement avec Kevin (Volland), donc il n’est pas seul devant. Il est de mieux en mieux physiquement. Evidemment qu’il a envie d’être le meilleur attaquant, le meilleur buteur de Ligue 1 et il a le souhait de disputer l’Euro 2021. Si je devais lui décerner une note jusqu’à maintenant, ce serait 10 sur 10".