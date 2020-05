Mercato - ASM : l'Angleterre fait les yeux doux à Maripan

L'été dernier, l'AS Monaco a déboursé 18 millions d'euros pour s'offrir les services de Guillermo Maripan (26 ans). Après des débuts délicats, le défenseur chilien s'est peu à peu adapté et a tout de même disputé 20 matchs de Ligue 1. Et bien que l'ASM ait vécu une saison difficile, l'ancien d'Alaves a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs, notamment en Angleterre. Outre le FC Porto, le journal madrilène AS avance qu'un trio anglais pourrait être à la lutte dans ce dossier.

Le média hispanique affirme que Watford et West Ham sont intéressés mais les positions délicates des deux clubs, à la lutte pour le maintien, pourraient refroidir le Chilien. En revanche, le troisième nom est bien plus attrayant puisqu'il s'agit de Tottenham, le vice-champion d'Europe. Mal embarqués en championnat, les Spurs s'apprêtent à connaître d'importants changements en défense puisque Vertonghen et Tanganga sont en fin de contrat, tandis que Foyth souhaite partir. Selon le CIES, Maripan est estimé entre 20 et 30 millions d'euros.