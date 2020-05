Mercato - ASM : la tendance se confirme pour Islam Slimani

Malgré des statistiques plus que correctes (9 buts et 8 passes décisives en seulement 18 rencontres de Ligue 1), ainsi qu'une très belle complicité avec Wissam Ben Yedder, Islam Slimani (31 ans) ne devrait pas être conservé par l'AS Monaco. Selon France Football, les dirigeants asémistes n'ont toujours pas levé l'option d'achat du joueur, fixée à 9 millions d'euros, prêté par Leicester City. Le média va plus loin et assure que ce n'est "pas la tendance". Sauf énorme revirement de situation, l'international algérien (26 sélections, 12 buts) va donc retrouver - au moins de manière provisoire - les Foxes, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2021.