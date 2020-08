Mercato - ASM : Lyle Foster en partance pour la Liga NOS

Très peu utilisé à l'AS Monaco (2 matches) depuis son arrivée il y un an et demi, Lyle Foster (19 ans) va quitter la Principauté. Selon RMC Sport, le jeune attaquant sud-africain (19 ans), prêté cette saison au Cercle Bruges (19 matches, 1 but et 1 passe décisive) va prendre la direction du Portugal et rejoindre le Vitória Guimarães.

Les dirigeants des deux formations sont parvenus à un accord sur un transfert de l'ordre de 1,5 millions d'euros, bonus inclus. Le natif de Soweto, attendu en début de semaine au Portugal, signera, sous réserve d'une visite médicale concluante, un contrat de cinq ans en faveur du Vitoria Guimarães, soit jusqu'au 30 juin 2025.