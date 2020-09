Mercato - ASM : Manchester United abandonne (temporairement) le dossier Badiashile

Intéressé par les services de Benoît Badiashile (19 ans, 2 matches joués en Ligue 1 cette saison, 2 buts), le club anglais de Manchester United aurait temporairement fermé ce dossier. En effet, selon le quotidien The Sun, la formation d'Outre-Manche, qui a vu son offre de 25 millions d'euros être repoussée par les dirigeants de l'AS Monaco, aurait abandonné la piste du défenseur central asémiste. Pour cet été tout du moins, car le média britannique assure que les Red Devils retenteront bel et bien leur chance dans un an. Pour rappel, Benoît Badiashile est sous contrat sur le Rocher jusqu'au 30 juin 2024.