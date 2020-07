Mercato - ASM : Monaco entre dans la danse pour Simakan

En quête d'un latéral droit pour pallier le départ de Benjamin Henrichs (23 ans), prêté avec option d'achat au RB Leipzig (Bundesliga), l'AS Monaco aurait des vues sur Mohamed Simakan (20 ans), le défenseur polyvalent du Racing Club Strasbourg Alsace. Selon L'Equipe, qui révèle l'information en ce dimanche, le club du Rocher, qui vient de licencier Robert Moreno et qui s'apprête à accueillir Niko Kovac, serait enclin à débourser les 15-20 millions d'euros exigés par le club alsacien dans ce dossier. Il faudra, aussi, et ce ne sera pas une mince affaire, dompter la concurrence étrangère, le Milan AC et le Borussia Dortmund étant également intéressés par le profil du natif de Marseille, encore sous contrat aux abords de la Meinau jusqu'au 30 juin 2023.