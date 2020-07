Mercato - ASM : Monaco passe la seconde pour Disasi

À la recherche d'un défenseur central pour renforcer sa charnière et accessoirement compenser le départ imminent de Kamil Glik vers Benevento, l'AS Monaco aurait passé la vitesse supérieure dans le dossier Axel Disasi (22 ans). Selon le quotidien L'Equipe, les dirigeants du club du Rocher ont très récemment rencontré l'entourage du joueur du Stade de Reims, encore sous contrat en Champagne jusqu'au 30 juin 2021. Pour conclure ce dossier, il faudra vaincre une forte concurrence (Rennes, Wolverhampton et Southampton) et débourser 15 millions d'euros, le montant réclamé par le club rémois.