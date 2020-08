Mercato - ASM : Niko Kovac fait le ménage, une dizaine de joueurs à l'écart !

Déterminé à réduire la voilure, Niko Kovac, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, a tranché dans le vif. Pour réduire un effectif pléthorique, le technicien croate a décidé d'écarter plus de dix joueurs.

Arrivé à la mi-juillet sur le Rocher, Niko Kovac (48 ans) prend peu à peu ses marques à la tête de l'AS Monaco. Selon une information dévoilée par l'Agence France Presse (AFP), confirmée depuis par L'Equipe, l'entraîneur croate aurait écarté une dizaine de joueurs, sur lesquels il ne compte pas. Ce groupe est composé de joueurs expérimentés, tels que l'attaquant sénégalais Keita Baldé (25 ans), encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le défenseur central brésilien Jemerson (27 ans), lié jusqu'en juin 2021, ou encore le milieu de terrain international marocain Youssef Aït Bennasser (24 ans), qui entre dans la dernière année de son bail en Principauté.

D'autres professionnels aguerris, tels que le milieu international malien Adama Traoré (25 ans, 2021), l'ailier Samuel Grandsir (23 ans, 2023), et le défenseur international brésilien Jorge (24 ans, 2021) font également partie de ce groupe. Ces six éléments sont accompagnés des jeunes Wilson Isidor (19 ans, ailier, 2023), Julien Serrano (22 ans, latéral gauche, 2022) et Adrien Bongiovanni (20 ans, milieu de terrain offensif, 2022). Lyle Foster (19 ans, attaquant), qui faisait également partie de cette "liste noire", vient de s'engager pour le Vitoria Guimarães, tandis que Franco Antonucci (21 ans, milieu de terrain offensif) va retrouver les Pays-Bas et être transféré au Feyenoord Rotterdam.

De bonnes affaires à faire ?

Les différents joueurs qui composent ce groupe n'avaient pas été conviés pour le dernier stage de préparation en Pologne et s'entraînent individuellement, à l'écart du groupe professionnel. Ils auront peut-être l'occasion de voir revenir, s'ils ne quittent pas le navire asémiste entre temps, cinq joueurs, dont les prêts avaient été rallongés en juin dernier afin de terminer la saison dans leurs clubs respectifs. Les joueurs concernés par un retour en Principauté sont : Djibril Sidibé (Everton), Antonio Barreca (Genoa), Pelé (Reading), Gil Dias (Grenade) et Jordi Mboula (Huesca). Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif du club asémiste, et Niko Kovac devront se positionner sur ces cinq éléments.

Toujours selon nos confrères, ils devront aussi rapidement prendre une décision pour deux joueurs à très hauts salaires, à savoir Cesc Fabregas (33 ans, milieu de terrain, sous contrat jusqu'en juin 2022) et Stevan Jovetic (30 ans, attaquant, juin 2021), pistés respectivement en Arabie Saoudite et en Russie. En revanche, Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Henry Onyekuru et Sofiane Diop, indésirables sous les ordres de Leonardo Jardim puis de Robert Moreno, devraient, sauf gros revirement de situation, bien faire partie de l'aventure asémiste pour la saison 2020-2021. Qu'on se le dise, le mercato sera chaud sur le Rocher.