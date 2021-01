Mercato - ASM : Niko Kovac pose les barbelés autour de Pietro Pellegri

Cet hiver encore, l'AS Monaco va tenter de profiter du mercato pour dégraisser un peu plus un effectif pléthorique. Plusieurs joueurs, qui n'entrent pas dans les plans de Niko Kovac, l'entraîneur des Rouge-et-Blanc, pourraient être poussés vers la sortie. Mais ce ne sera pas le cas de Pietro Pellegri. Le technicien croate compte sur l'attaquant international italien (1 sélection) de 19 ans (11 matches en Ligue 1 cette saison, 1 but), encore sous contrat sur le Rocher jusqu'au 30 juin 2022.

"Non, non, il va rester avec nous", a assuré l'ancien entraîneur du Bayern Munich au micro de la chaîne Téléfoot, et d'ajouter : "Nous connaissons ses qualités. Au cours des deux dernières saisons, il a été très souvent blessé. Il revient de longues blessures. Nous avons envie de lui donner du temps de jeu. J'ai des attentes à son sujet, c'est un joueur très talentueux, s'il reste en bonne santé. C'est un joueur international et il n'y a aucune raison de l'envoyer ailleurs. Nous avons suffisamment de temps pour voir avec lui". Le message est clair, les courtisans du numéro 19 asémiste vont devoir se tourner vers d'autres pistes.