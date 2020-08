Mercato - ASM : Paul Mitchell annonce la couleur pour l'avenir de Wissam Ben Yedder

Auteur d'une saison 2019-2020 de grande qualité (19 buts et 9 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues), Wissam Ben Yedder (30 ans) dispose de plusieurs courtisans de renom en ce mercato. Mais le club du Rocher, qui vient de s'attacher les services de Caio Henrique (Atlético Madrid), compte bien conserver son attaquant international français, encore sous contrat sur le Rocher jusqu'au 30 juin 2024. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif du club asémiste, chez nos confrères de Téléfoot.

"Wissam est vraiment un grand joueur, vous percevez toujours la qualité d'un joueur avant de le voir jouer. Nous savons que Wissam est un grand joueur, mais les gens le sous-estiment. C'est quelqu'un de très précis et efficace devant le but. Vous lui donnez une chance, vous prenez un but. Je profite de l'avoir avec nous", a d'abord indiqué le dirigeant anglais, et d'évoquer l'avenir de son numéro 9 : "Nous le savons, les bons joueurs sont courtisés. Évidemment que nous souhaitons le garder, car nous sommes ambitieux mais nous savons aussi que le marché est attentif et qu'il le sera jusqu'à la fin du mercato qui a d'ailleurs été prolongé (...) Wissam est très bon et on espère qu'il restera à nos côtés pendant plusieurs années", a-t-il lancé.