Mercato - ASM : Petrov annonce la couleur pour le mercato monégasque

Avec plus de cinquante joueurs sous contrat, l'AS Monaco va avoir un objectif clair cet été : à l'ouverture de la fenêtre des transferts, le club asémiste va lancer son opération dégraissage. Interrogé par RMC Sport, Oleg Petrov, le vice-président du club asémiste, s'est confié sur ce gros chantier, espérant que cette grande lessive, nécessaire à l'équilibre du club et de l'équipe première, sera fructueuse.

"Parfois, le problème est exagéré. Nous avons effectivement une liste étendue de joueurs. Les gens parlent de ce nombre, mais généralement ils incluent tous les contrats professionnels de toutes les équipes. 26 joueurs sont issus de l’académie et cela n’a rien d’inhabituel", a-t-il d'abord rappelé chez nos confrères, et de préciser : "Pour les joueurs de l’équipe première, nous en avons un peu plus que ce dont nous avons besoin. Nous devons y travailler pendant le mercato. Vendre sera une tâche importante bien sûr et nous travaillerons dessus ensemble. L’objectif sera d’équilibrer cela. Nous avons des joueurs à laisser partir".