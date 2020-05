Mercato - ASM : Pietro Pellegri sur les tablettes de Man United

Recruté contre plus de 20 millions d'euros par l'ASM en 2018 à seulement 16 ans, Pietro Pellegri n'a pas eu l'occasion d'exprimer tout son potentiel ces deux dernières années. En 2018-2019, pour sa première saison, l'attaquant a disputé 6 matchs et marqué 1 but. Puis, cette saison, l'Italien qui n'a pas été épargné par les blessures, n'a joué aucun match. Malgré un temps de jeu inexistant ainsi que plusieurs rechutes, le jeune espoir conserve une bonne cote sur le marché des transferts.

En effet, à en croire Sky Italia, Manchester United suivrait avec attention la situation de Pellegri, et ce, depuis ses 16 ans. De plus, le club mancunien qui devrait perdre Odion Ighalo cet été, serait ainsi en quête d'un renfort offensif. Reste à savoir si Monaco, qui a clairement besoin de dégraisser cette saison avec plus de 60 joueurs sous contrat, sera vendeur. L'avant-centre quant à lui, est sous contrat avec l'ASM jusqu'en 2022.