Mercato - ASM : retour à la case départ pour Slimani ?

Prêté avec option d'achat à l'AS Monaco par Leicester cette saison, Islam Slimani ne devrait pas être conservé par le club de la Principauté. Après des débuts en trombes, l'international algérien a vu la situation se dégrader en fin d'année dernière, notamment à la suite du départ de Leonardo Jardim. Malgré un bilan très honorable avec 9 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées en 18 matchs de Ligue 1, le natif d'Alger va donc retourner à Leicester, où il ne sera certainement pas conservé non plus.

Or, l'attaquant de 31 ans aurait déjà un plan de secours. Selon les informations du média portugais O'Jogo, le Sporting Lisbonne souhaiterait lui offrir un contrat. Slimani connaît très bien le club puisqu'il a débuté sa carrière en Europe avec le SCP en 2013. Vendu pour plus de 30 millions d'euros aux Foxes en 2016, il pourrait revenir pour bien moins cher. Son prix est estimé entre 2 et 4 millions d'euros selon le CIES.