Mercato - ASM : Roberto Moreno veut toujours Diego Llorente

Alors que de nombreux départs (30) sont attendus cet été, l'AS Monaco va aussi chercher à se renforcer, notamment en défense. En effet, aucun joueur n'est irremplaçable en Principauté et Kamil Glik et Maripan pourraient quitter Monaco cet été, en cas de belle offre. Jemerson, de son côté, ne va pas être prolongé et quittera, libre de tout contrat, l'ASM cet été.

Il faudra donc du renfort à ce poste et Roberto Moreno aurait, déjà, une priorité dans le secteur défensif. Selon L'Equipe, le technicien souhaiterait recruter Diego Llorente, le défenseur de la Real Sociedad (26 ans). Tout proche de Monaco l'hiver dernier, l'Espagnol avait notamment fait l'objet d'un accord entre les deux clubs aux alentours des 20 millions d'euros. Mais Monaco espère désormais faire baisser la note, avec la crise économique liée au coronavirus.