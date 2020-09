Mercato ASM - Florentino Luis veut forcer son départ de Benfica

Dans le viseur de l'AS Monaco, Florentino Luis voudrait forcer son départ du Benfica Lisbonne selon A Bola.

Alors qu'il avait crevé l'écran en 2018/2019 avec l'équipe première de Benfica, malgré ses 19 ans à l'époque, Florentino Luis n'a pas progressé à la vitesse espérée. Le jeune milieu défensif portugais, pétri de talents, sort d'une saison compliquée en terme de temps de jeu avec son club formateur et le changement d'entraîneur ne semble pas lui être bénéfique. En effet, Jorge Jesus, arrivé cet été, ne fait visiblement pas de lui un titulaire indiscutable et cette situation doit cesser.

Ainsi, à en croire A Bola, Florentino Luis, un temps pisté par Paris, souhaite forcer son départ de la capitale portugaise cet été ! Le jeune talent de 21 ans est d'ailleurs dans le viseur de deux prétendants : Fulham et Monaco, qui ont fait des offres de prêt payant (à hauteur de 2 millions d'euros) assorties d'une option d'achat, fixée à 30 millions. Southampton a cru flairer la bonne affaire et a tenté de griller les deux autres courtisans mais l'offre des Saints n'a pas réussi à convaincre les dirigeants lisboètes. Le SLB pourrait donc accepter la formule de Monaco ou de Fulham, conscient qu'il ne pourra pas récupérer beaucoup plus d'argent dans les prochains mois...