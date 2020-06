Mercato ASM - Glik tenté par un départ

Arrivé à Monaco en 2016 et sacré champion de France dès sa première saison au club, Kamil Glik (32 ans) a connu les sommets avec l'ASM mais également les moments plus difficiles avec la lutte pour le maintien la saison passée. Après quatre ans au club, le Polonais pourrait imiter Danijel Subasic, dont le départ a été officialisé lundi, et se laisser tenter par un départ cet été. Lors d'une interview pour le média Arka Gdynia, il a confié avoir le mal du pays.

"Six ans en Italie, quatre ans en France. C'est passé rapidement. J'ai encore 3-4 ans à jouer. Je voudrais définitivement retourner en Pologne de façon permanente et jouer dans un club de première division" a-t-il déclaré.