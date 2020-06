Mercato - ASM : Jovetic est dans le viseur d'un club russe

L'histoire entre Stevan Jovetic et l'AS Monaco aurait pu être belle. Buteur efficace au sens du but aiguisé, l'international monténégrin a malheureusement enchaîné les graves blessures depuis 2017. Cette saison, il n'a participé qu'à neuf rencontres de Ligue 1 (2 buts) et pourrait être concerné par le dégraissage massif prévu par les dirigeants monégasques lors du prochain mercato.

D'après le média serbe Mozzart Sport, le Lokomotiv Moscou aurait déjà manifesté son intérêt pour le buteur de l'ASM. En fin de contrat en juin 2021, l'ancien de Manchester City pourrait ainsi découvrir un sixième championnat dans sa carrière.