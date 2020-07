Mercato - ASSE : Bouanga aborde la question de son avenir

Auteur d'une première saison très consistante sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne (10 buts, 3 passes décisives, en 26 matches de Ligue 1), Denis Bouanga (25 ans) ne devrait pas quitter les Verts cet été, malgré les convoitises. Dans un entretien accordé au quotidien régional Le Progrès, l'ancien attaquant du Nîmes Olympique, sous contrat dans le Forez jusqu'au 30 juin 2023, a réaffirmé son attachement au club ligérien.

"Peut être que mes conseillers ont eu des contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation. Pour l’instant je me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé. J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 23 août, on débutait le championnat à Marseille", a lancé l'international gabonais, qui ne semble pas pressé de quitter l'ASSE.