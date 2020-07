Mercato - ASSE : Bouanga lie son avenir proche aux Verts

C'était jour de conférence de presse, ce jeudi, à Saint-Etienne. Claude Puel, Jean-Philippe Krasso, Mathieu Debuchy, Loïc Perrin et Denis Bouanga se sont succédé face aux journalistes. Le dernier nommé (10 buts et 3 passes décisives en 26 matches de Ligue 1 cette saison) a d'ailleurs profité de son passage devant les médias pour évoquer son avenir proche, qu'il n'imagine pas loin du Forez, malgré les convoitises.

"Je me sens stéphanois. On m'envoie à droite, à gauche... Je lis et ça ne me touche pas du tout. Ça ne sert à rien. Je suis toujours sous contrat avec Saint-Etienne (Ndlr, 30 juin 2023), je me sens bien ici", a lancé l'ailier gabonais, et de préciser son plan de carrière : "J'ai voulu faire étape par étape. Commencer à Nîmes pour finir à Saint-Etienne. J'essaye de gravir les échelons à chaque fois et de faire mieux la saison suivante".