Mercato - ASSE : clap de fin pour Miguel Trauco ?

Une petite année et puis s'en va ! Arrivé l'été dernier à l'AS Saint-Etienne, en provenance du Brésil et de Flamengo, Miguel Trauco s'apprête à quitter le Forez et les Verts. Selon Canal +, le défenseur latéral gauche de 27 ans (1 but et 2 passes décisives en 19 matches de Ligue 1 cette saison) aurait d'ores et déjà annoncé son départ à son entourage.

Sauf revirement de situation, l'international péruvien (38 sélections), qui n'entre pas dans les plans de Claude Puel malgré un contrat courant encore jusqu'au 30 juin 2022, devrait poursuivre sa carrière en Grèce, sous les couleurs de l'Olympiakos Le Pirée, qui vient de transférer Kostas Tsimikas, le désormais ex-titulaire du poste, à Liverpool.