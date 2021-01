Mercato - ASSE : Claude Puel confirme pour Boubacar Fall

Annoncé tout proche de l'AS Saint-Etienne, Boubacar Fall (19 ans), prometteur gardien sénégalais, va bel et bien débarquer dans le Forez. En conférence de presse ce lundi après-midi, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a confirmé cette arrivée imminente, qu'il a également justifiée.

À lire aussi : Un jeune espoir sénégalais proche de Saint-Etienne

"Il va passer sa visite médicale, c'est un jeune joueur qui va rejoindre l'ASSE. Il n'y aura pas de changements sur la hiérarchie des gardiens. Il n'a pas encore signé à ce jour. Il va devoir s'adapter, c'est un jeune avec un gros potentiel et qui correspond à ce qu'on veut pour le club à travers Stefan Bajic, Etienne Green et bien d'autres joueurs. Ce sont des joueurs avec lesquels on veut travailler pour le futur", a indiqué le technicien ligérien devant les journalistes.