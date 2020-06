Mercato - ASSE : Claude Puel confirme un grand ménage cet été

Comme révélé au mois de mai, l'objectif de Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, lors du prochain mercato est de réduire de façon conséquente le nombre de joueurs au sein de son effectif. Interrogé à ce sujet en conférence de presse aujourd'hui, le coach a bien confirmé sa volonté de dégraisser.

"On a un groupe très fourni en nombre. Je l’avais signalé quand je suis arrivé" a-t-il affirmé. "Il faut trouver des solutions, d’autant plus qu’il y a des déséquilibres dans l’effectif selon les postes. Il nous faut réduire ce groupe pour le bien de tous, les clubs comme les joueurs". Rappelons que L'Equipe annonçait le mois dernier que Puel avait désigné sept joueurs qu'il souhaitait voir partir. Selon lui, cette réduction d'effectif est "importante pour l’harmonie générale". Il a assuré que ce sera le "gros travail" des dirigeants cet été. "La priorité, c’est de réduire et d’équilibrer le groupe tout en le gardant compétitif" a-t-il précisé.