Mercato - ASSE : Claude Puel fataliste quant à la faible attractivité des Verts

Engluée à une inquiétante seizième place du classement de la Ligue 1 (19 points), avec seulement quatre petites unités d'avance sur la zone rouge, l'AS Saint-Etienne aurait bien besoin de se renforcer en ce mercato d'hiver. Mais cela s'annonce très compliqué pour le club ligérien, aux finances exsangues. En conférence de presse, hier soir au sortir de l'humiliation concédée dans le derby rhônalpin face à l'Olympique Lyonnais (0-5), Claude Puel, l'entraîneur des Verts, a confirmé cette tendance.

"On a travaillé depuis pas mal de temps sur plusieurs dossiers", a d'abord rappelé le tacticien forézien devant les journalistes, et d'ajouter, un brin dépité mais totalement lucide : "Malheureusement, on n'est pas suffisamment attractif, notamment sur le volet financier puisque différents joueurs signent ailleurs. Je ne veux pas m'attacher et trop rester sur ce mercato, parce que tout simplement notre marge de manœuvre financière n'est pas suffisante".