Mercato - ASSE : Claude Puel veut se séparer d'une dizaine de joueurs !

Claude Puel, qui s'apprête à vivre sa première intersaison à l'ASSE, souhaite redessiner les contours de son futur effectif. Pour ce faire, il doit d'abord dégraisser et a couché plusieurs noms de joueurs dont il souhaite se débarrasser en priorité.

Que l'on ne s'y trompe pas. Si le grand ménage de printemps pourrait phonétiquement faire penser à son prédécesseur, c'est bien Claude Puel qui s'en charge. Et le manager de l'AS Saint-Etienne, en poste depuis octobre dernier, ne compte pas le faire à moitié, quitte à ouvrir plusieurs fenêtres et déplacer quelques meubles. Outre Stéphane Ruffier (33 ans), sur lequel il ne compte plus, mais qui pourrait décider "d'honorer" sa dernière année de contrat, et Loïc Perrin (34 ans), dont il s'oppose à la prolongation malgré l'envie de son président Roland Romeyer de lui offrir une année de plus, le Castrais a listé sept joueurs dont il veut se séparer en priorité, d'après L'Equipe.

On y retrouve évidemment les plus gros salaires de l'effectif stéphanois, de Yann M'Vila (29 ans) à Loïs Diony (27 ans) en passant par Wahbi Khazri (29 ans), Ryad Boudebouz (30 ans) et Timothée Kolodziejczak (28 ans), mais aussi les latéraux Miguel Trauco (27 ans) et Sergi Palencia (24 ans). Des joueurs qu'il sera difficile à faire partir, au vu de leurs émoluments et/ou prestations récentes... Davantage de propositions sont attendues pour des joueurs plus bankables, tels que Denis Bouanga, Wesley Fofana ou Harold Moukoudi (retour de prêt de Middlesbrough). Jean-Eudes Aholou, que Puel ne souhaitait pas conserver à l'issue de son prêt, est lui déjà reparti à Monaco.

Dans le sens des arrivées, Aouchiche est la priorité

Toutes les offres seront étudiées, au vu du contexte économique du club forézien et de sa nécessité de rebâtir un effectif à l'image de son entraîneur. Dans le sens des arrivées, Puel aurait fait d'Adil Aouchiche sa priorité de recrutement. Mais l'entourage du jeune milieu tricolore (17 ans), qui se retrouve très courtisé à l'issue de son contrat aspirant au PSG, a de très hautes prétentions financières. D'où la nécessité pour les Verts, qui cherchent également un défenseur central, un latéral gauche et un avant-centre, de dégraisser massivement.