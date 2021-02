Mercato - ASSE : Debuchy évoque l'épineux sujet de sa prolongation

En fin de contrat au 30 juin prochain, Mathieu Debuchy (35 ans, 16 rencontres jouées en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le défenseur latéral droit et capitaine de l'AS Saint-Etienne n'a, en tout cas, toujours pas entamé la moindre discussion avec le club ligérien concernant une extension de bail dans le Forez. Ce qui semble l'agacer un tout petit peu.

"Il n’y a pas de discussion avec le club. J’ai dit à plusieurs reprises ce que je pensais du club, des supporters et de ma vie à Saint-Étienne. Je n’ai pas d’autre commentaire à faire", a indiqué le numéro 26 des Verts à nos confrères de L'Union. S'il ne prolonge pas sous la tunique stéphanoise, le natif de Fretin pourra s'engager librement en faveur d’un autre club pour l'exercice 2021-2022.