Mercato - ASSE : Everton entre dans la danse pour Wesley Fofana

À chaque jour son prétendant : la liste des clubs intéressés s'allonge pour le joueur de Saint-Étienne Wesley Fofana. En effet, selon le tabloïd The Daily Star, le défenseur serait dans le viseur d'Everton. Auteur d'un bon début de saison, le jeune joueur (19 ans) crève l'écran et enchaîne les titularisations (six depuis sa prestation remarquée face à Nice le 4 décembre dernier). Alors que le Milan AC, le RB Leipzig et l'AS Monaco avaient déjà sondé les dirigeants stéphanois pour un possible transfert cet hiver, Everton souhaiterait passer à l'action.

Pour autant, les Verts souhaiteraient blinder leur pépite et une vente ne serait pas à l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle les Toffees de Carlo Ancelotti songeraient à un achat plutôt cet été. Buteur en Coupe de France face à Bastia-Borgio (succès 0-3), Wesley Fofana pourra montrer toute l'étendue de son talent ce mercredi face à Paris pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.