Mercato - ASSE : Hamouma et Nordin ont reçu une offre de prolongation

Premier du championnat, Saint-Etienne peut compter sur Romain Hamouma et Arnaud Nordin, en pleine forme depuis le début de la saison. Le premier, auteur de 3 buts en 4 match, est toujours aussi performant malgré un âge avancé (il aura 34 ans le 29 mars) et sa fin de contrat au mois de juin. Présent dans le Forez depuis 2012, le meilleur buteur des Verts au XXIème siècle (57 buts en 272 matchs) veut continuer sa carrière, malgré la clause de reconversion prévue dans son contrat. Ainsi, d'après L'Equipe, les dirigeants stéphanois lui ont proposé, ce mercredi, une offre pour prolonger d'un an supplémentaire. Toutefois, cette proposition est soumise à condition, notamment en fonction du nombre de matchs disputés cette année, et au même salaire brut mensuel qu'actuellement (50 000 euros).

Arnaud Nordin (22 ans), sous contrat jusqu'en juin 2022 et formé au club, a lui aussi reçu une offre pour prolonger toujours selon L'Equipe. Mis en confiance par Claude Puel, l'international U21 français est particulièrement en forme en ce début de saison puisqu'il compte déjà 3 passes décisives en 4 matchs.