Mercato - ASSE : l'entraîneur d'Épinal confirme pour Krasso

Comme relaté dans notre média en milieu de semaine, l'AS Saint-Etienne, qui vise un mercato estival économique, serait sur le point de renforcer sa ligne offensive avec la prochaine arrivée de Jean-Philippe Krasso (22 ans), l'attaquant d'Épinal, pensionnaire de National 2 (4ème division nationale). Une transaction confirmée par Xavier Collin, l'entraîneur du club vosgien.

"Il y a un entraîneur qui a flashé sur le profil d'un joueur. C'est souvent une affaire de feeling, de profil et Jean-Philippe correspond au profil que Saint-Etienne et Claude Puel recherchent", a-t-il lâché à nos confrères de Radio France Bleu Saint-Etienne Loire, et de vanter les qualités de son futur-ex protégé : "Il est pétri de qualité et a un énorme potentiel. (...) Il devra faire sa place. C'est un garçon qui peut rendre service dans un premier temps. Même si la marche est très haute, il est là bas pour apprendre et continuer sa progression. On est très contents pour lui".