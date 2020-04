Mercato - ASSE : l'intérêt des Verts pour Mohamed Konaté se confirme

L'intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Mohamed Konaté (17 ans), le jeune défenseur central et capitaine de l'AS Black Star (Mali), se confirme. Selon les informations glanées par nos confrères de Soccer Link, Claude Puel, l'entraîneur des Verts, se serait déplacé en personne pour superviser à plusieurs reprises le prometteur axial, et aurait demandé à ses dirigeants de faire le nécessaire pour conclure ce dossier. Mais l'ASSE se heurtera à une sérieuse concurrence pour boucler l'affaire puisque le Malien est également courtisé par les Girondins de Bordeaux, le Toulouse FC, le RB Salzbourg, des écuries portugaises (le Benfica Lisbonne, le FC Porto et le Victoria Guimarães), belges, espagnoles ou encore italiennes.