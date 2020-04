Mercato - ASSE : la mise au point de Boudebouz sur son avenir

Ces dernières heures, sur les réseaux sociaux, la rumeur d’un départ de Ryad Boudebouz (30 ans) a très vite enflé. Alerté par ces rumeurs, le milieu de terrain offensif des Verts a été contraint de sortir du silence. Sur Instagram, le numéro 7 ligérien (1 but et 4 passes décisives en 24 matches de Ligue 1 cette saison) a été catégorique : sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, il ne quittera pas l'AS Saint-Etienne au cours du prochain mercato estival.

"Je n'ai aucunement pensé partir. Je n'ai qu'un objectif, c'est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible. J'ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l'amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l'équipe. Je n'ai qu'une hâte, c'est retrouver le chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% Vert", a-t-il assuré.